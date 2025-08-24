«Воссоединение семей»: Москалькова и ее украинский коллега обменялись письмами пленных

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России, 24 августа провела встречу с представителями кабинета своего украинского коллеги. Соответствующую публикацию она сделала в официальном Telegram-канале.
«Обсудили вопросы взаимного воссоединения семей, посещения пленных, формирования для пленных посылок…», — отметила Татьяна Москалькова.
По словам омбудсмена, посредником в ходе встречи выступили представители Республики Беларусь. Отмечается, что в рамках мероприятия Татьяна Москалькова передала своему коллеге в Верховной Раде адресованные родственникам на Украине письма военнопленных.
Также 24 августа в Россию были возвращены жители Курской области, которых против воли вывезли за пределы страны боевики ВСУ.
Как сообщили вернувшиеся на Родину россияне, на данный момент среди некоторых остающихся в плену радикалов курян есть люди, нуждающиеся в срочной медицинской помощи.
