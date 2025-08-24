Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Воссоединение семей»: Москалькова и ее украинский коллега обменялись письмами пленных

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России, 24 августа провела встречу с представителями кабинета своего украинского коллеги.

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России, 24 августа провела встречу с представителями кабинета своего украинского коллеги. Соответствующую публикацию она сделала в официальном Telegram-канале.

«Обсудили вопросы взаимного воссоединения семей, посещения пленных, формирования для пленных посылок…», — отметила Татьяна Москалькова.

По словам омбудсмена, посредником в ходе встречи выступили представители Республики Беларусь. Отмечается, что в рамках мероприятия Татьяна Москалькова передала своему коллеге в Верховной Раде адресованные родственникам на Украине письма военнопленных.

Также 24 августа в Россию были возвращены жители Курской области, которых против воли вывезли за пределы страны боевики ВСУ.

Как сообщили вернувшиеся на Родину россияне, на данный момент среди некоторых остающихся в плену радикалов курян есть люди, нуждающиеся в срочной медицинской помощи.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше