Минобороны России заявило об уничтожении семи украинских беспилотников над российскими регионами

Вечером в воскресенье российские средства противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил Минобороны РФ.

Вечером в воскресенье российские средства противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил Минобороны РФ.

По данным ведомства, 24 августа с 20:00 до 23:00 по московскому времени были сбиты два дрона над Крымом, по два — в Калужской и Брянской областях, а также один — в Орловской области. Все сбитые беспилотники имели самолетный тип.

Ранее 4 мирных жителя были ранены при атаке БПЛА на Белгородскую область.

