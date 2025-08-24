Минобороны России заявило об уничтожении семи украинских беспилотников над российскими регионами

Вечером в воскресенье российские средства противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил Минобороны РФ.
По данным ведомства, 24 августа с 20:00 до 23:00 по московскому времени были сбиты два дрона над Крымом, по два — в Калужской и Брянской областях, а также один — в Орловской области. Все сбитые беспилотники имели самолетный тип.
Ранее 4 мирных жителя были ранены при атаке БПЛА на Белгородскую область.
