В Британии продлили программу подготовки военных ВСУ

«Продление операции Interflex по меньшей мере до конца 2026 года было объявлено сегодня министром обороны», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.
В документе уточняется, что к настоящему времени подготовку в Великобритании прошли более 50 тысяч украинских новобранцев.
Отмечается, что приоритет в рамках программы будет постепенно смещаться с коротких курсов, сконцентрированных на базовой боевой подготовке, в сторону тренировки инструкторов и командиров.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.