Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии продлили программу подготовки военных ВСУ

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Британская программа подготовки военных ВСУ Interflex продлена до конца 2026 года, сообщило министерство обороны Великобритании.

Источник: AP 2024

«Продление операции Interflex по меньшей мере до конца 2026 года было объявлено сегодня министром обороны», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

В документе уточняется, что к настоящему времени подготовку в Великобритании прошли более 50 тысяч украинских новобранцев.

Отмечается, что приоритет в рамках программы будет постепенно смещаться с коротких курсов, сконцентрированных на базовой боевой подготовке, в сторону тренировки инструкторов и командиров.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше