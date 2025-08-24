Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москалькова и омбудсмен Украины обменялись письмами от пленных для родных

Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова провела встречу с представителем офиса омбудсмена Украины. Стороны передали друг другу письма от пленных для родственников. Об этом омбудсмен сообщила в социальных сетях.

Источник: Life.ru

«При посредничестве белорусской стороны провели встречу с представителем офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека», — уточнила Москалькова.

По её словам, в ходе встречи обсуждались вопросы взаимного воссоединения семей, посещения военнопленных и формирования посылок для них. Также стороны обменялись письмами от пленных для своих родственников.

Ранее Татьяна Москалькова встретила жителей Курской области, вернувшихся в Россию с Украины в рамках обмена. Восемь человек незаконно удерживались киевским режимом в городе Сумы с февраля этого года. По словам омбудсмена, среди удерживаемых на Украине россиян есть тяжелобольные с ранениями.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше