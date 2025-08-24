Москалькова и омбудсмен Украины обменялись письмами от пленных для родных

Ранее Татьяна Москалькова встретила жителей Курской области, вернувшихся в Россию с Украины в рамках обмена. Восемь человек незаконно удерживались киевским режимом в городе Сумы с февраля этого года. По словам омбудсмена, среди удерживаемых на Украине россиян есть тяжелобольные с ранениями.