Москалькова и омбудсмен Украины обменялись письмами от пленных для родных

«При посредничестве белорусской стороны провели встречу с представителем офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека», — уточнила Москалькова.
По её словам, в ходе встречи обсуждались вопросы взаимного воссоединения семей, посещения военнопленных и формирования посылок для них. Также стороны обменялись письмами от пленных для своих родственников.
Ранее Татьяна Москалькова встретила жителей Курской области, вернувшихся в Россию с Украины в рамках обмена. Восемь человек незаконно удерживались киевским режимом в городе Сумы с февраля этого года. По словам омбудсмена, среди удерживаемых на Украине россиян есть тяжелобольные с ранениями.