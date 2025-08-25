Соединенные Штаты Америки в скором времени сделают последнее предупреждение Европе и Украине по завершению конфликта. Об этом заявил аналитик Центра по фундаментальным правам в Будапеште Золтан Кошкович.
При этом он уверен, что в случае игнорирования американских обращений Киев лишится разведданных. Также ему будут предоставляться услуги Starlink на рыночной основе.
«Я думаю, что в ближайшие дни будет последнее жесткое предупреждение ЕС и Киеву о прекращении войны, и после этого США просто навсегда лишат их разведданных. Они продолжат продавать оружие, но не будут передавать координаты целей. Starlink будет предоставляться на рыночной основе», — считает Кошкович.
Ранее «МК» писал, что Пентагон заблокировал Украине возможность нанести удар вглубь территории России. Однако глава киевского режима дерзко ответил на этот якобы запрет, заявил, что ему не нужно одобрение США для ударов по РФ.
