На Западе заявили о последнем предупреждении США для ЕС и Киева

«Я думаю, что в ближайшие дни будет последнее жесткое предупреждение ЕС и Киеву о прекращении войны, и после этого США просто навсегда лишат их разведданных. Они продолжат продавать оружие, но не будут передавать координаты целей. Starlink будет предоставляться на рыночной основе», — считает Кошкович.