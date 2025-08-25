Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об успехах бойцов Вооруженных сил России в районе города Константиновка. Подробностями он поделился в своем Telegram-канале.
«Константиновское направление: наши войска достаточно успешно здесь продвигаются», — заявил Денис Пушилин.
Он добавил, что бойцам ВС РФ уже удалось закрепиться в поселках Владимировка и Клебан-Бык, а также в селах Александро-Шультино и Катериновка.
По словам Дениса Пушилина, на другом участке боевых действий в этом районе российские солдаты продолжают ликвидировать оставшиеся очаги сопротивления радикалов ВСУ в лесных массивах.
Стоит отметить, что всего днем ранее военный эксперт Андрей Марочко также сообщил об успехах бойцов Армии России на Константиновском направлении. По словам аналитика, солдаты Вооруженных сил РФ уже заняли рубежи киевских неонацистов на двух улицах города.
