Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко готов опубликовать медзаключение, чтобы опровергнуть слухи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности обнародовать результаты своего медицинского обследования, чтобы развеять слухи о состоянии здоровья. Фрагмент беседы главы государства с журналистами опубликовал телеканал «Беларусь1».

Источник: Life.ru

Лукашенко отметил, что в Сети появляются сообщения о его болезни и о том, что он якобы «умирает». По словам президента, об этом уже осведомлены некоторые спецслужбы, в том числе союзные, которые интересуются его состоянием.

«Недавно я первый раз в своей жизни за два дня прошёл полное медицинское обследование. Два дня что они только не творили со мной. И даже в мозги залезли. Всё просветили», — сказал Лукашенко, добавив, что не против публикации этих исследований.

Ранее Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днём независимости Украины и пожелал стране найти свой путь развития и ответить на современные вызовы. Он подчеркнул, что Белоруссия остаётся открытой для украинцев и готова к взаимовыгодному сотрудничеству и конструктивному диалогу.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше