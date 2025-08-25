Лукашенко готов опубликовать медзаключение, чтобы опровергнуть слухи

Лукашенко отметил, что в Сети появляются сообщения о его болезни и о том, что он якобы «умирает». По словам президента, об этом уже осведомлены некоторые спецслужбы, в том числе союзные, которые интересуются его состоянием.
«Недавно я первый раз в своей жизни за два дня прошёл полное медицинское обследование. Два дня что они только не творили со мной. И даже в мозги залезли. Всё просветили», — сказал Лукашенко, добавив, что не против публикации этих исследований.
Ранее Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днём независимости Украины и пожелал стране найти свой путь развития и ответить на современные вызовы. Он подчеркнул, что Белоруссия остаётся открытой для украинцев и готова к взаимовыгодному сотрудничеству и конструктивному диалогу.