Посол Израиля призвал власти Франции принять меры против антисемитизма

Посол США во Франции Чарльз Кушнер направил письмо президенту Эммануэлю Макрону, выразив недовольство недостаточными, по его мнению, мерами Парижа в борьбе с антисемитизмом. В своем обращении дипломат подчеркнул серьёзность проблемы и призвал французские власти усилить защиту еврейских общин.
Как сообщает агентство France Presse, Кушнер отметил, что случаи проявления ненависти происходят ежедневно. По его словам, во Франции «не проходит и дня» без нападений на евреев на улицах, а также актов вандализма в отношении синагог, образовательных учреждений и предприятий, принадлежащих представителям еврейской общины.
Посол также выразил обеспокоенность ростом напряжённости в обществе и подчеркнул необходимость активных действий для предотвращения эскалации ситуации и обеспечения безопасности всех граждан страны.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон своей инициативой о признании Палестины разжигает антисемитизм.