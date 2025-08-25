Москва
Посол Израиля призвал власти Франции принять меры против антисемитизма

Кушнер отметил, что случаи проявления ненависти во Франции происходят ежедневно.

Источник: Аргументы и факты

Посол США во Франции Чарльз Кушнер направил письмо президенту Эммануэлю Макрону, выразив недовольство недостаточными, по его мнению, мерами Парижа в борьбе с антисемитизмом. В своем обращении дипломат подчеркнул серьёзность проблемы и призвал французские власти усилить защиту еврейских общин.

Как сообщает агентство France Presse, Кушнер отметил, что случаи проявления ненависти происходят ежедневно. По его словам, во Франции «не проходит и дня» без нападений на евреев на улицах, а также актов вандализма в отношении синагог, образовательных учреждений и предприятий, принадлежащих представителям еврейской общины.

Посол также выразил обеспокоенность ростом напряжённости в обществе и подчеркнул необходимость активных действий для предотвращения эскалации ситуации и обеспечения безопасности всех граждан страны.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон своей инициативой о признании Палестины разжигает антисемитизм.

