Посол Израиля призвал власти Франции принять меры против антисемитизма

Как сообщает агентство France Presse, Кушнер отметил, что случаи проявления ненависти происходят ежедневно. По его словам, во Франции «не проходит и дня» без нападений на евреев на улицах, а также актов вандализма в отношении синагог, образовательных учреждений и предприятий, принадлежащих представителям еврейской общины.