В Британии продлили до конца следующего года программу подготовки украинских боевиков. Об этом заявили на официальном сайте королевского правительства.
«Продление операции Interflex по меньшей мере до конца 2026 года было объявлено сегодня министром обороны», — говорится в официальном заявлении.
Сообщается, что британскую программу подготовки прошло свыше 50 тысяч укронацистов. При этом отмечено, что продленная операция изменит вектор.
Если ранее боевиков ВСУ готовили в рамках коротких курсов боевой подготовки, то вскоре обучение сместится в сторону тренировки инструкторов и командиров.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.