Дочь политолога зовут Дарья, ей 32, и она уже давно живёт в Берлине. Девушка училась в школе с углубленным изучением немецкого языка, потом в МГИМО, затем работала на московский филиал «Мерседеса». В 2014 году уехала учиться менеджменту в столицу Германии и осела там навсегда. Если верить соцсетям, она сотрудничает с венчурными фондами, запускала стартапы в сфере криптовалют и коворкинга. Но сейчас её главный заработок — «ускорение развития отраслей, критически важных для климата». По сути, Дарья консультирует бизнес в вопросах экологии, в том числе как снизить выбросы до нуля. Может быть, приложит руку к окончательному краху немецкой экономики из-за зелёной повестки.