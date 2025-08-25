Лавров подловил журналистку NBC на бездоказательных обвинениях в адрес РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров попросил журналистку из Соединенных Штатов обнародовать информацию о якобы ударах ВС России по «гражданским» объектам на Украине, о которых она бездоказательно заявила, но она не смогла это сделать.
Во время интервью с главой российского МИД журналистка телеканала NBC сказала, не приведя доказательств, что российская армия якобы наносит удары по «гражданским» объектам на Украине, в том числе якобы по «больницам» и «храмам».
— Послушайте, NBC — очень уважаемая структура, и я надеюсь, вы отвечаете за слова, которые транслируете. Я прошу вас прислать нам или обнародовать информацию, на которую вы только что сослались. Потому что мы никогда не ставили себе целью гражданские объекты того рода, что вы назвали, — заявил Лавров.
Журналистка не смогла привести конкретных доказательств.
— У нас имеются репортеры на местах, которые видели эти удары, — сказала она, не назвав их имена или другие подробности, и сразу сменила тему.
Министр в ответ подчеркнул, что аудитория канала заслуживает того, чтобы получать конкретную информацию, а не голословные заявления, передает РИА Новости.
Сергей Лавров также заявил о том, что его свитер с надписью «СССР» на переговорах РФ и США на Аляске не означает желания восстановить Советский Союз.