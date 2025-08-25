Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров подловил журналистку NBC на бездоказательных обвинениях в адрес РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров попросил журналистку из Соединенных Штатов обнародовать информацию о якобы ударах ВС России по «гражданским» объектам на Украине, о которых она бездоказательно заявила, но она не смогла это сделать.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров попросил журналистку из Соединенных Штатов обнародовать информацию о якобы ударах ВС России по «гражданским» объектам на Украине, о которых она бездоказательно заявила, но она не смогла это сделать.

Во время интервью с главой российского МИД журналистка телеканала NBC сказала, не приведя доказательств, что российская армия якобы наносит удары по «гражданским» объектам на Украине, в том числе якобы по «больницам» и «храмам».

— Послушайте, NBC — очень уважаемая структура, и я надеюсь, вы отвечаете за слова, которые транслируете. Я прошу вас прислать нам или обнародовать информацию, на которую вы только что сослались. Потому что мы никогда не ставили себе целью гражданские объекты того рода, что вы назвали, — заявил Лавров.

Журналистка не смогла привести конкретных доказательств.

— У нас имеются репортеры на местах, которые видели эти удары, — сказала она, не назвав их имена или другие подробности, и сразу сменила тему.

Министр в ответ подчеркнул, что аудитория канала заслуживает того, чтобы получать конкретную информацию, а не голословные заявления, передает РИА Новости.

Сергей Лавров также заявил о том, что его свитер с надписью «СССР» на переговорах РФ и США на Аляске не означает желания восстановить Советский Союз.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше