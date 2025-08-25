В Финляндии начинаются учения с участием США

Как ранее сообщили финские сухопутные силы, егерский полк «Утти» с 25 августа по 12 сентября проведет международные учения спецназа под названием Southern Griffin 25. В них примут участие силы специального назначения из США и стран Европы, а также представители различных ведомств. Всего в учениях будут задействованы порядка 1,6 тысячи человек. Маневры пройдут по всей Финляндии: на суше, в воздухе и на море.