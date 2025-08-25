ВСУ перебрасывают свежие силы к Красноармейску в попытках контратаковать

Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики, привел актуальную информацию о боях под Красноармейском. Подробнее о ситуации он рассказах в рамках опубликованного в Telegram-канале видеообращения.
«Противник, безусловно, мы видим, сопротивляется, перекидывает дополнительные резервы, пытается контратаковать… Мы видим, что наши бойцы занимают все более выгодные рубежи», — обратил внимание Денис Пушилин.
Однако он отметил, что непрекращающиеся боевые действия на Красноармейском направлении в данный момент можно охарактеризовать только как «тяжелы».
Также в рамках данного видеообращения Денис Пушилин рассказал о продвижении бойцов Российской Армии в районе Константиновки — другого критически важного города ДНР.
