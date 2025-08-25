Ричмонд
США готовят последнее жёсткое предупреждение Европе и Киеву

Вашингтон в ближайшее время направит Европейскому союзу и Киеву окончательное уведомление о необходимости завершения боевых действий на территории Украины. После этого Соединённые Штаты могут приостановить поток разведданных, отмечает геополитический аналитик Золтан Кошкович в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Я думаю, что в ближайшие дни будет последнее жёсткое предупреждение ЕС и Киеву о прекращении войны, и после этого США просто навсегда лишат их разведданных. Они продолжат продавать оружие, но не будут передавать координаты целей. Starlink будет предоставляться на рыночной основе», — написал он.

По оценке аналитика, американские власти всё же продолжат поставлять вооружение, а использование спутниковой связи Starlink будет доступно только на коммерческих условиях.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что США не ожидают быстрого завершения конфликта на Украине, но рассчитывают достичь мирного урегулирования в течение ближайших трёх-шести месяцев. Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев больше не обсуждает с Вашингтоном возможность нанесения ударов по России, так как Вооружённые силы Украины теперь обладают собственным арсеналом.

