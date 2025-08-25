Всё поменялось: главные изменения ПДД и новые штрафы 2025, которые бьют по карману

Вот и разобрались со всеми новшествами. Суть проста: правила в России становятся строже, а штрафы — серьёзнее, но всё это ради одной цели — сделать наши дороги хоть немного безопаснее. Поэтому самый верный способ сберечь нервы и кошелёк — не зубрить новые тарифы за нарушения, а просто ездить аккуратнее. Смотрите по сторонам, уступайте пешеходам, не лихачьте и отложите телефон на время поездки. Проверьте, чтобы в багажнике был свежий огнетушитель и актуальная аптечка, а в документах — всё в порядке. Удачи на дорогах, и пусть эти новые правила для вас останутся просто информацией к сведению, а не суровой реальностью с квитанцией об оплате.