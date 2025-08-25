Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига дерзко высказался на претензии главы МД Венгрии Петера Сийярто о поводу террористических атак на нефтепровод «Дружба» и энергетического шантажа Будапешта. Свои высказывания дипломат Незалежной опубликовал в соцсети Х.
"Я отвечу на венгерский манер. Вам не нужно говорить Владимиру Зеленскому, что делать и говорить, и когда… Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйте как и вся остальная Европа, — заявил Сибига.
Перед этим глава венгерского МИД призывал киевский режим прекратить атаки на энергоснабжающую инфраструктуру страны. Он расценил эти действия как нападение на суверенитет государства.
Ранее «МК» писал, что глава киевского режима Владимир Зеленский, смеясь, язвительно пошутил над Венгрией на фоне критической ситуации с атаками ВСУ на нефтепровод «Дружба», по которому Будапешт получает российскую нефть.
