Сийярто: Венгрия не признаёт угрозы Киева в отношении трубопровода Дружба

А ранее в МИД Украины ответили на выпады внешнеполитического ведомства Венгрии. Министр иностранных дел Незалежной Андрей Сибига в резкой форме прокомментировал слова Петера Сийярто. Он заявил, что Будапешт не должен указывать экс-комику, что ему делать, так как он является «президентом» Украины, а не Венгрии. Дипломат также добавил, что энергетическая безопасность Венгрии находится в её собственных руках.