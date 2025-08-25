Ранее Владимир Мединский сообщил, что остающиеся на Украине 20 жителей Курской области находятся там фактически в положении заложников. Он напомнил, что в 2024 году, когда регион подвергался нападению, ВСУ под предлогом «помощи в эвакуации из-под обстрелов» вывезли на территорию Незалежной мирных жителей, преимущественно пожилых и пенсионеров. Теперь же, по его словам, этих людей не возвращают, а фактически «выменивают» небольшими партиями на тех, кто нужен Киеву.