«Россия ведёт мучительный торг за то, чтобы мирные жители вернулись к себе домой. Многих вернули. Сегодня ещё восемь. По разным данным, осталось ещё более 20 человек», — написал он.
Мединский обратил внимание на то, что украинские боевики похищали из Курской области в основном пенсионеров, называя это «эвакуацией из-под ударов». По словам помощника президента РФ, украинские власти обещали вернуть всех курян без условий и в кратчайшие сроки, однако не сделали этого.
Ранее Владимир Мединский сообщил, что остающиеся на Украине 20 жителей Курской области находятся там фактически в положении заложников. Он напомнил, что в 2024 году, когда регион подвергался нападению, ВСУ под предлогом «помощи в эвакуации из-под обстрелов» вывезли на территорию Незалежной мирных жителей, преимущественно пожилых и пенсионеров. Теперь же, по его словам, этих людей не возвращают, а фактически «выменивают» небольшими партиями на тех, кто нужен Киеву.