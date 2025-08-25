«Геополитическая неудача»: президент Финляндии снова придумал критику в адрес Путина

Президент Финляндской Республики Александр Стубб заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы «не достиг целей спецоперации» на Украине. Свое мнение он озвучил в рамках интервью гостелерадиокомпании Yle.
«Я часто подчеркиваю Трампу, что Путин потерпел неудачу абсолютно во всех своих стратегических целях… Это, пожалуй, крупнейшая стратегическая геополитическая неудача в новейшей истории», — поделился своим мнением Александр Стубб в ходе беседы с корреспондентом Yle.
В качестве аргументов политик привел факт присоединения своей страны и Королевства Швеция к Североатлантическому альянсу, а также утвержденное несколькими месяцами ранее повышение оборонного бюджета военного блока до 5 процентов ВВП от каждого государства-члена.
Дополнительно Александр Стубб заявил, что Европа должна поддерживать дальнейшие действия киевского режима и способствовать его вступлению в НАТО. Также президент негативно высказался о так называемых «территориальных потерях» Украины.
Однако не все в Финляндии разделяют данную конфронтационную позицию. Ранее представители национальной Центральной торговой палаты заявили, что разрыв сотрудничества с Россией нанес колоссальный удар по экономике страны и благосостоянию граждан.
В свою очередь, самого президента Александра Стубба не смог вспомнить американский лидер Дональд Трамп в ходе их недавней встречи в Вашингтоне.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.