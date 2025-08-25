Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц допустил возможность избрания женщины президентом ФРГ в 2027 году

Канцлер Германии Фридрих Мерц высказал мнение, что в 2027 году на пост президента страны может быть избрана женщина. Об этом он заявил в Берлине во время выступления на Дне открытых дверей.

Источник: Life.ru

Политик подчеркнул, что такая ситуация стала бы историческим событием для страны, по его словам, «это было бы хорошо». Одновременно с этим Мерц уточнил, что решение предложить Юлию Клёкнер на должность председателя Бундестага было его инициативой.

«Я делаю всё возможное, чтобы улучшить представительство женщин на руководящих должностях в нашей стране», — сказал канцлер.

А ранее стало известно, что Фридрих Мерц, французский президент Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск прибудут в Молдавию 27 августа по приглашению президента страны Майи Санду. Визит приурочен к 34-й годовщине объявления независимости Молдавии от СССР и состоится за месяц до парламентских выборов.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше