Делегация РФ во главе с Володиным прибыла в Китай

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин во главе большой российской делегации прибыл в Китай с рабочим визитом.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин во главе большой российской делегации прибыл в Китай с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Володина лично пригласил на встречу в Поднебесной председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

В ходе двусторонней встречи планируется обсудить вопросы в нескольких сферах. Повестка включает экономику, безопасность, туризм, культуру, науку, межпарламентское сотрудничество и ряд других направлений.

Вместе со спикером Госдумы РФ Володиным в Китай прибыли его заместители, главы профильных комитетов ГД. Также участие в совместных мероприятиях примут и несколько российских сенаторов.

Ранее «МК» писал, что президент России Владимир Путин в конце предстоящей недели отправится с четырехдневным визитом в Китай. В рамках поездки запланированы «масштабные переговоры» делегаций двух стран, а также участие российского лидера в саммите ШОС в Тяньцзине.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

