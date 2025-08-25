Москва
Лавров раскрыл отношение Путина к Трампу

Президент России Владимир Путин уважает главу США Дональда Трампа за его стремление защитить национальные интересы своей страны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC.

Источник: РИА "Новости"

Он выразил уверенность, что американский лидер, в свою очередь, также с уважением относится к Путину, поскольку тот отстаивает национальные интересы России, включая право быть нацией с богатой историей и традициями, а также поддерживать граждан, разделяющих ценности русского языка.

Ранее российский президент заявил, что лидерские качества Трампа являются хорошим залогом для восстановления отношений с США. По его словам, отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на низком уровне, но с приходом Трампа «свет в конце тоннеля замаячил».

