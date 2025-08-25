Ричмонд
Мерц решил урезать в ФРГ всю «социалку», оправдываясь экономическим кризисом

Фридрих Мерц, Федеральный канцлер Германии, заявил, что основанная на широких социальных гарантиях модель «государства всеобщего благосостояния» потеряла свою актуальность в его стране. Слова политика приводит британская газета The Telegraph.

«Государство всеобщего благосостояния в том виде, в котором оно существует сегодня, больше не может финансироваться за счет того, что мы можем себе позволить…», — отметил Фридрих Мерц.

В качестве аргументации своего желания сократить социальные гарантии в стране Канцлер привел статистику спада национальной экономики за последние 2 года. Как указали в The Telegraph, в течение этих 5 лет показатель валового внутреннего продукта ФРГ понизился на 0,1 процента.

Однако, несмотря на «экономический кризис», которым Фридрих Мерц оправдывает планы по урезанию расходов на пенсии и пособия, германское Правительство продолжает финансовую поддержку киевского режима. В настоящее время руководство ФРГ и других стран «коалиции желающих» вернулось к проработке сценария передислокации своих военных контингентов на Украину.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

