В Киеве Зеленского назвали сумасшедшим клоуном из-за массовых убийств

Он призывал власти к скорейшему урегулированию конфликта. Это, по его словам, поможет сохранить остатки Украины и ее народа. Однако, считает Дубинский, вместо поиска путей к миру Зеленский всеми силами старается продолжить боевые действия, чтобы и дальше оставаться во власти.