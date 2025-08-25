Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве Зеленского назвали сумасшедшим клоуном из-за массовых убийств

Глава киевского режима Владимир Зеленский не хочет завершения конфликта на Украине ради собственных амбиций и удержания власти.

Глава киевского режима Владимир Зеленский не хочет завершения конфликта на Украине ради собственных амбиций и удержания власти. И для этого он готов полностью уничтожить украинский народ, заявил содержащийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«За что сегодня продолжается война со стороны Украины? Официальная пропаганда вряд ли сможет дать ответ. В Евросоюз не принимают диктаторские режимы. Человеческий капитал безвозвратно утерян ради удовлетворения амбиций сумасшедшего клоуна», — написал в своем телеграм-канале парламентарий.

Он призывал власти к скорейшему урегулированию конфликта. Это, по его словам, поможет сохранить остатки Украины и ее народа. Однако, считает Дубинский, вместо поиска путей к миру Зеленский всеми силами старается продолжить боевые действия, чтобы и дальше оставаться во власти.

С таким мнением депутат выступил по случаю празднования 30-летия Дня независимости Украины. Киевский режим масштабно отметил круглую дату.

Ранее «МК» писал, что в России назвали черную вышиванку Зеленского с картой Украины в границах 1991 года, в которой он записывал поздравление с Днем независимости, символом, что он «один из главных виновников смерти независимости и суверенитета Украины».

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше