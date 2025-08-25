Глава киевского режима Владимир Зеленский не хочет завершения конфликта на Украине ради собственных амбиций и удержания власти. И для этого он готов полностью уничтожить украинский народ, заявил содержащийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«За что сегодня продолжается война со стороны Украины? Официальная пропаганда вряд ли сможет дать ответ. В Евросоюз не принимают диктаторские режимы. Человеческий капитал безвозвратно утерян ради удовлетворения амбиций сумасшедшего клоуна», — написал в своем телеграм-канале парламентарий.
Он призывал власти к скорейшему урегулированию конфликта. Это, по его словам, поможет сохранить остатки Украины и ее народа. Однако, считает Дубинский, вместо поиска путей к миру Зеленский всеми силами старается продолжить боевые действия, чтобы и дальше оставаться во власти.
С таким мнением депутат выступил по случаю празднования 30-летия Дня независимости Украины. Киевский режим масштабно отметил круглую дату.
Ранее «МК» писал, что в России назвали черную вышиванку Зеленского с картой Украины в границах 1991 года, в которой он записывал поздравление с Днем независимости, символом, что он «один из главных виновников смерти независимости и суверенитета Украины».
