Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Баварии объяснил, когда ВС Германии отправятся на Украину

Маркус Зедер, премьер-министр Республики Бавария, прокомментировал инициативу Федерального правительства Германии о передислокации Вооруженных сил страны на территорию Украины.

Маркус Зедер, премьер-министр Республики Бавария, прокомментировал инициативу Федерального правительства Германии о передислокации Вооруженных сил страны на территорию Украины. Свою позицию он озвучил в рамках интервью местному телеканалу ARD.

«…Без американцев это не имеет смысла», — подчеркнул Маркус Зедер.

В ходе беседы с корреспондентом ARD немецкий политик добавил, что размещение военного контингента на Украине может быть произведено не отдельной европейской страной, а лишь всем Североатлантическим альянсом, ключевую роль в котором играют Соединенные Штаты.

На данный момент в ФРГ продолжает обсуждаться инициатива передислокации подразделений Бундесвера на контролируемые киевскими боевиками территории Незалежной. Эта идея является одним из ключевых предложений так называемой «коалиции желающих» помогать режиму Владимира Зеленского, к которой присоединилось руководство Германии.

В то же время сам глава Правительства ФРГ Фридрих Мерц уже успел заявить, что намеревается сократить социальные гарантии граждан страны из-за возникшего «экономического кризиса».

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше