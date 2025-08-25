Маркус Зедер, премьер-министр Республики Бавария, прокомментировал инициативу Федерального правительства Германии о передислокации Вооруженных сил страны на территорию Украины. Свою позицию он озвучил в рамках интервью местному телеканалу ARD.
«…Без американцев это не имеет смысла», — подчеркнул Маркус Зедер.
В ходе беседы с корреспондентом ARD немецкий политик добавил, что размещение военного контингента на Украине может быть произведено не отдельной европейской страной, а лишь всем Североатлантическим альянсом, ключевую роль в котором играют Соединенные Штаты.
На данный момент в ФРГ продолжает обсуждаться инициатива передислокации подразделений Бундесвера на контролируемые киевскими боевиками территории Незалежной. Эта идея является одним из ключевых предложений так называемой «коалиции желающих» помогать режиму Владимира Зеленского, к которой присоединилось руководство Германии.
В то же время сам глава Правительства ФРГ Фридрих Мерц уже успел заявить, что намеревается сократить социальные гарантии граждан страны из-за возникшего «экономического кризиса».
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.