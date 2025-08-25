Ричмонд
Трамп предложил направить войска в штат Мэриленд

Президент США Дональд Трамп предложил губернатору Мэриленда Уэсу Муру перебросить в штат военнослужащих для борьбы с преступностью. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Источник: Reuters

По словам Трампа, если Уэс Мур «нуждается в помощи», то он отправит туда «войска», чтобы «быстро избавиться от преступности». В качестве причины он назвал город Балтимор, который занимает четвертое место в стране по количеству убийств. Ранее аналогичные меры были приняты президентом США в соседнем Вашингтоне.

Газета The Washington Post сообщала, что Пентагон планирует направить несколько тысяч военнослужащих в Чикаго для поддержания правопорядка.

