Трамп предложил направить войска в штат Мэриленд

По словам Трампа, если Уэс Мур «нуждается в помощи», то он отправит туда «войска», чтобы «быстро избавиться от преступности». В качестве причины он назвал город Балтимор, который занимает четвертое место в стране по количеству убийств. Ранее аналогичные меры были приняты президентом США в соседнем Вашингтоне.
Газета The Washington Post сообщала, что Пентагон планирует направить несколько тысяч военнослужащих в Чикаго для поддержания правопорядка.
