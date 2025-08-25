Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц заявил, что бюджет ФРГ не выдерживает расходов на социальное обеспечение

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что государство больше не способно поддерживать нынешний объём социальных расходов. Об этом он сообщил на конференции Христианско-демократического союза в Оснабрюке, пишет The Telegraph.

Источник: Life.ru

По словам Мерца, нынешняя модель социального обеспечения устойчива лишь формально, но её финансирование становится непосильным из-за экономического спада. В 2024 году на пособия было выделено рекордные 47 миллиардов евро, что, по мнению канцлера, требует пересмотра существующей системы поддержки граждан.

А ранее Мерц допустил возможность избрания женщины президентом ФРГ в 2027 году. Политик подчеркнул, что такая ситуация стала бы историческим событием для страны, по его словам, «это было бы хорошо». Одновременно с этим канцлер уточнил, что решение предложить Юлию Клёкнер на должность председателя Бундестага было его инициативой.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше