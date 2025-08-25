Ричмонд
Мерц: Германия больше не способна финансировать социальное государство

Канцлер ФРГ назвал действующую модель соцобеспечения финансово неустойчивой.

Источник: Комсомольская правда

Германия больше не может финансировать социальное государство и должна пересмотреть государственную систему пособий. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«Социальное государство в нынешней форме уже невозможно поддерживать исходя из наших экономических возможностей», — сказал Мерц, выступая на партийной конференции ХДС. Мероприятие прошло в городе Оснабрюк.

Канцлер назвал действующую в ФРГ модель социального обеспечения финансово неустойчивой и призвал пересмотреть систему пособий, напомнив, что в 2024 году страна потратила на неё 47 млрд евро.

Накануне Германии предрекли дефицит бюджета к 2029 году. Предполагается, что он составит144 миллиарда евро.

Тем временем глава Минфина ФРГ Ларс Клингбайль, занимающий также пост вице-канцлера, потребовал от министерств найти источники экономии для покрытия бюджетного дефицита.

