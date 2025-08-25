Вооружённые силы Украины увеличили количество ударов по России после саммита на Аляске

«Если до Аляски у нас было около 300 ударов в сутки, то после их число увеличилось до 400, а иногда 420−430. Пострадавших также стало больше, потому что увеличилось количество массированных ударов беспилотных летательных аппаратов», — рассказал он.
Дипломат уточнил, что 90% пострадавших — жертвы атак дронов. По его словам, ВСУ целенаправленно бьют по гражданским объектам.
Ранее появилось новое видео кулуарной беседы президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске. Разговор лидеров проходил тет-а-тет сразу после пресс-конференции. На кадрах видно, как президенты пожимают друг другу руки и не спешат расходиться после совместного выхода к прессе. Рядом с ними находился только переводчик российского лидера.