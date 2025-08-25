Посол сообщил, что уже скоро может быть запущена поставка российского газа в Иран

Однако, пока российско-иранское сотрудничество продолжает укрепляться, отношения между Исламской Республикой и Соединенными Штатами пока так и не вышли из кризиса. Руководство Ирана все также настаивает на получении компенсации от Администрации США за совершенное 22 июня 2025 года нападение американской военной авиации на объекты атомной энергетики средневосточного государства.