Казем Джалали, глава Посольства Ирана в России, заявил, что в скором времени Исламская Республика может получить первую партию отечественного газа. Подробностями он поделился в рамках интервью ТАСС.
«…Надо найти общий язык по поводу цены. Если этот вопрос тоже решится, то все будет запущено», — подчеркнул Казем Джалали в ходе беседы с корреспондентом ТАСС.
Посол выразил надежду, что переговоры с одним из отечественных поставщиков «голубого топлива» завершатся в ближайшее время.
Как отметили в информагентстве, Правительство РФ ожидает запуск подачи углеводородов в Иран с помощью имеющейся инфраструктуры в течение текущего года. Согласно оценкам экспертов, ежегодный объем поставок газа должен достигнуть 1,8 миллиарда кубических метров.
Однако, пока российско-иранское сотрудничество продолжает укрепляться, отношения между Исламской Республикой и Соединенными Штатами пока так и не вышли из кризиса. Руководство Ирана все также настаивает на получении компенсации от Администрации США за совершенное 22 июня 2025 года нападение американской военной авиации на объекты атомной энергетики средневосточного государства.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.