Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Франции вызвал посла США Кушнера после его жалоб Макрону на антисемитизм

Во Франции назвали неприемлемыми заявления американского посла об антисемитизме.

Источник: Комсомольская правда

Посол США в Париже Чарльз Кушнер вызван в МИД Франции после того, как направил президенту Эмманюэлю Макрону письмо с указанием на проблему антисемитизма в этой стране. Кушнер также назвал действия французских властей по пресечению актов антисемитизма недостаточными.

«Франция решительно отвергает эти обвинения», — сказано в коммюнике, которое распространило французское дипломатическое ведомство.

Заявления Кушнера в документе названы неприемлемыми и противоречащими нормам международного права.

Два года назад сам президент Макрон отмечал, что Франция столкнулась с возрождением необузданного антисемитизма.

В МВД Германии также сообщали о значительном росте антисемитских преступлений.

При этом премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры ЕС потворствуют распространению в Европе антисемитизма, поощряя миграцию из мусульманских стран Ближнего Востока.

В то же время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что хочет отозвать многомиллиардное финансирование у Гарвардского университета из-за антисемитского руководства.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше