МИД Франции вызвал посла США Кушнера после его жалоб Макрону на антисемитизм

Посол США в Париже Чарльз Кушнер вызван в МИД Франции после того, как направил президенту Эмманюэлю Макрону письмо с указанием на проблему антисемитизма в этой стране. Кушнер также назвал действия французских властей по пресечению актов антисемитизма недостаточными.
«Франция решительно отвергает эти обвинения», — сказано в коммюнике, которое распространило французское дипломатическое ведомство.
Заявления Кушнера в документе названы неприемлемыми и противоречащими нормам международного права.
Два года назад сам президент Макрон отмечал, что Франция столкнулась с возрождением необузданного антисемитизма.
В МВД Германии также сообщали о значительном росте антисемитских преступлений.
При этом премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры ЕС потворствуют распространению в Европе антисемитизма, поощряя миграцию из мусульманских стран Ближнего Востока.
В то же время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что хочет отозвать многомиллиардное финансирование у Гарвардского университета из-за антисемитского руководства.