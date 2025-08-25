МИД Франции вызвал посла США Кушнера после его жалоб Макрону на антисемитизм

Посол США в Париже Чарльз Кушнер вызван в МИД Франции после того, как направил президенту Эмманюэлю Макрону письмо с указанием на проблему антисемитизма в этой стране. Кушнер также назвал действия французских властей по пресечению актов антисемитизма недостаточными.