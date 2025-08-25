ВС России взяли под огневой контроль Карантинный остров в Херсоне

Карантинный остров в Херсоне перешел под полный огневой контроль российской армии. ВС РФ бьют по пунктам временной дислокации ВСУ и повредили мост, чтобы противник не смог перебросить бронетехнику, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.
«Там ситуация такая: все, что находится близко к воде, близко к Днепру и его протокам, все под огневым контролем. Там расстояния небольшие, и артиллерия держит ВСУ под огневым контролем, воздушные силы тоже видят, что там происходит, и в случае необходимости наносят удары», — отметил он.
При этом киевский режим заставил жителей острова, которых было порядка 3 тысяч, покинуть свои жилища. Украинские власти бросили оставшихся людей на произвол судьбы, перестав доставлять на остров продукты и медикаменты, воду и электричество. По слова Сальдо, режим относится к херсонцам как к людям второго сорта.
Ранее «МК» писал, что украинские боевики и иностранные наемники, воюющие на их стороне, занимаются мародерством, обчищая пустые квартиры жителей подконтрольного пока киевскому режиму Херсона. А помогает им в этом местная полиция.