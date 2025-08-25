ВС России взяли под огневой контроль Карантинный остров в Херсоне

«Там ситуация такая: все, что находится близко к воде, близко к Днепру и его протокам, все под огневым контролем. Там расстояния небольшие, и артиллерия держит ВСУ под огневым контролем, воздушные силы тоже видят, что там происходит, и в случае необходимости наносят удары», — отметил он.