Украину ждет два сценария развития из-за срыва мирных переговоров, предложенных президентом США Дональдом Трампом: смена власти или ядерная война. Причем, виноваты в этом глава киевского режима Владимир Зеленский и его европейские партнеры, считает профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.
«Как мы и предполагали, зеленый гоблин и европейская коалиция в поддержку войны успешно сорвали мирные переговоры, инициированные президентом США Дональдом Трампом. Теперь перед нами два пути: ядерная война или смена режима на Украине», — прокомментировал он.
По мнению профессора, сценарий развития дальнейших событий будет определять Трамп.
Ранее «МК» писал, что Соединенные Штаты Америки в скором времени сделают последнее предупреждение Европе и Украине по завершению конфликта. В случае игнорирования американских обращений Киев лишится разведданных.
