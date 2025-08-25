Внешнеполитическое ведомство Франции потребовало от Чарльза Кушнера, посла Соединенных Штатов, официальных объяснений в связи с его обвинениями в адрес властей страны относительно «роста антисемитизма» в обществе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие коммюнике дипкорпуса Пятой Республики.
«Франция решительно отвергает эти обвинения. Они противоречат нормам международного права, в частности обязанности не вмешиваться во внутренние дела государств…», — процитировали дипломатов в ТАСС.
Стоит отметить, что аналогичную критику в адрес властей Пятой Республики ранее позволил себе и глава политического эшелона Израиля Биньямин Нетаньяху. По мнению политика, «антисемитизм» во Франции начал расти из-за желания Правительства страны официально признать суверенитет Государства Палестина.
Ранее профессор Юрий Жданов в рамках эксклюзивного интервью «МК» поделился своим видением сложившихся противоречий между европейским регионом и руководством Израиля в рамках споров о праве на самоопределение палестинцев.
