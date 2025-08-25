Самый масштабный в истории ШОС саммит пройдет в Тяньцзине

В китайском Тяньцзине состоится самый масштабный в истории Шанхайской организации сотрудничества саммит. Такое заявление сделал посол Поднебесной в России Чжан Ханьхуэй, передает РИА Новости.
«Данный саммит будет наиболее масштабным со времени основания ШОС, что свидетельствует о совместных ожиданиях государств-членов ради углубления сотрудничества и привлекает большое внимание международного сообщества», — подчеркнул дипломат.
По его словам, в саммите примут участие свыше двадцати глав государств, в том числе, и президент России Владимир Путин. Ранее сообщалось, что российский лидер отправится в Китай на следующей неделе.
Саммит будут идти два дня — 31 августа и 1 сентября. Вместе с лидерами стран участвовать будут и главы десяти международных организаций.
Ранее «МК» писал, что спикер Государственной думы Вячеслав Володин во главе большой российской делегации прибыл в Китай с рабочим визитом.
