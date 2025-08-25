Ричмонд
Самый масштабный в истории ШОС саммит пройдет в Тяньцзине

В китайском Тяньцзине состоится самый масштабный в истории Шанхайской организации сотрудничества саммит.

В китайском Тяньцзине состоится самый масштабный в истории Шанхайской организации сотрудничества саммит. Такое заявление сделал посол Поднебесной в России Чжан Ханьхуэй, передает РИА Новости.

«Данный саммит будет наиболее масштабным со времени основания ШОС, что свидетельствует о совместных ожиданиях государств-членов ради углубления сотрудничества и привлекает большое внимание международного сообщества», — подчеркнул дипломат.

По его словам, в саммите примут участие свыше двадцати глав государств, в том числе, и президент России Владимир Путин. Ранее сообщалось, что российский лидер отправится в Китай на следующей неделе.

Саммит будут идти два дня — 31 августа и 1 сентября. Вместе с лидерами стран участвовать будут и главы десяти международных организаций.

Ранее «МК» писал, что спикер Государственной думы Вячеслав Володин во главе большой российской делегации прибыл в Китай с рабочим визитом.

ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
