Володин во главе парламентской делегации прибыл в КНР с официальным визитом

Как отмечают в пресс-службе нижней палаты парламента РФ, программа визита предусматривает несколько встреч, а также проведение десятого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания России и Всекитайского собрания народных представителей. Планируется обсудить вопросы развития двустороннего межпарламентского сотрудничества РФ и КНР, а также укрепление сотрудничества стран в экономике, науке, культуре, туризме, безопасности, образовании и других сферах.
Кроме того, на 31 августа запланирована поездка в Китайскую Народную Республику президента России Владимира Путина. Ожидается, что его визит продлится три дня, в рамках него состоятся обширные переговоры между делегациями стран. Российский лидер намерен поучаствовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдёт в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.