Володин во главе парламентской делегации прибыл в КНР с официальным визитом

Кроме того, на 31 августа запланирована поездка в Китайскую Народную Республику президента России Владимира Путина. Ожидается, что его визит продлится три дня, в рамках него состоятся обширные переговоры между делегациями стран. Российский лидер намерен поучаствовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдёт в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.