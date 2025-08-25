Марк Карни, Премьер-министр Канады, ответил на вопрос журналистов о передислокации национальных Вооруженных сил на территорию Украины, контролируемую киевской кликой. Об этом со ссылкой на состоявшийся брифинг сообщают РИА Новости.
«Я не исключаю…», — привели слова Марка Карни в информагентстве.
Стоит отметить, что глава канадского Кабмина ранее также заявил, что в ближайшее время собирается направить радикалам ВСУ большую партию беспилотников, военной техники и боеприпасов.
В свою очередь, в Старом Свете продолжаются споры о целесообразности передислокации армий «коалиции желающих» помогать киевскому режиму на территорию Украины. Представители властей Франции и Итальянской Республики уже выразили диаметрально противоположные мнения.
И даже в Германии еще не все согласны с идеей размещения своих подразделений в пределах украинских границ.
