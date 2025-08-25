Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В результате ударов Израиля по столице Йемена погибли шесть человек

В результате израильских ударов по столице Йемена погибли шесть человек, ещё 86 человек пострадали. Такой информацией поделилось Министерство здравоохранения правительства йеменских хуситов. До этого поступали сообщения о четырёх погибших и 67 пострадавших.

Источник: Life.ru

«По окончательным данным число жертв сионистской агрессии увеличилось до шести погибших и 86 раненых», — сообщил представитель ведомства Анис аль-Асбахи у себя на странице в соцсети X.

Напомним, Израиль атаковал йеменскую столицу в воскресенье, 24 августа. Как сообщили в ЦАХАЛ, целью ударов стал военный лагерь, расположенный возле президентского дворца в Сане, а также электростанции и объект нефтяной компании. Местные источники подтверждают, что удары наносятся по военным и инфраструктурным объектам хуситов в столичном регионе.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше