В результате ударов Израиля по столице Йемена погибли шесть человек

Напомним, Израиль атаковал йеменскую столицу в воскресенье, 24 августа. Как сообщили в ЦАХАЛ, целью ударов стал военный лагерь, расположенный возле президентского дворца в Сане, а также электростанции и объект нефтяной компании. Местные источники подтверждают, что удары наносятся по военным и инфраструктурным объектам хуситов в столичном регионе.