Боцан-Харченко назвал протесты в Сербии началом попыток дестабилизации

Протесты, которые наблюдаются в Сербии, являются лишь началом попыток дестабилизировать ситуацию в стране, заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.
«Первый каток в задумках (Запада — прим. ред.), который должен смести власть, — после него сразу появляются некие люди, которые будут продвигать (в республике — прим. ред.) Европейский Союз», — сказал дипломат, слова которого приводит РИА Новости.
Харченко предположил, что речь будет идти о лицах, которых почти не знают в Сербии.
Напомним, 14 августа более 60 граждан и 16 полицейских пострадали в ходе беспорядков возле офисов Сербской прогрессивной партии (СПП). По информации президента Сербии Александа Вучича, в столице страны и её пригородах на акции протеста вышли свыше 3 тыс. человек, в Нови-Саде — почти 1,7 тыс.