Боцан-Харченко назвал протесты в Сербии началом попыток дестабилизации

Напомним, 14 августа более 60 граждан и 16 полицейских пострадали в ходе беспорядков возле офисов Сербской прогрессивной партии (СПП). По информации президента Сербии Александа Вучича, в столице страны и её пригородах на акции протеста вышли свыше 3 тыс. человек, в Нови-Саде — почти 1,7 тыс.