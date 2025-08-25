Стоит добавить, что нападения радикалов ВСУ на мирных жителей области продолжаются уже длительное время. Ранее Владимир Сальдо заявил, что в рамках завершения спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине и правый, и левый берег Днепра на Херсонщине должны быть освобождены от киевских неонацистов.