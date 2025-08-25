Вучич на фоне протестов объявил о «чудодейственных мерах»

Президент Сербии Александр Вучич пообещал в ближайшее время реализовать пакет экономических инициатив, которые, по его словам, должны существенно поднять уровень жизни граждан.
«Это чудесные меры, которые помогут улучшить жизнь миллионов наших граждан. Они являются плодом их требований, и я прошу вас продолжать указывать нам, что мы можем сделать, и вместе идти к переменам», — написал он в своем Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
По словам Вучича, через 15−20 дней власти Сербии представят «чрезвычайно важный закон», который «будет применяться к миллионам граждан».
Речь идет об ограничении маржи в торговых сетях, о снижении инфляции и процентной ставки на кредиты, изменении закона об исполнении приставами решений суда, скидках по счетам за электроэнергию и о более низкой цене дров для отопления для определенных категорий населения.
Он уточнил, что решение об ограничении маржи будет подписано уже на следующей неделе. Ее планируют понизить с более чем 45% до 20% — в 24 розничных сетях.
Вучич также заявил, что судебные приставы больше не смогут изымать у граждан недвижимость площадью до 60 кв м, и подчеркнул, что эта мера принимается, прежде всего, для защиты семей с маленькими детьми.
Кроме того, президент отметил, что через 20−30 дней откроется железная дорога Белград — Нови-Сад — Суботица как для пассажирских, так и для грузовых перевозок.
Протесты в Сербии продолжаются с ноября 2024 года. Поводом стало обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, когда погибли 16 человек. Летом 2025 года волнения вспыхнули с новой силой. Активисты требуют отставки Вучича и досрочных парламентских выборов. Так, 24 августа акция прошла в центре города Сремска-Митровица менее чем в 100 км от Белграда.
До этого, в ночь на 17 августа протестующие в городе Валево подожгли здание городской администрации и офис правящей Сербской прогрессивной партии (СНС). От действий участников акции пострадали здания суда и прокуратуры. Произошли также стычки с полицией. Тогда Вучич пообещал наказать участников беспорядков.