Профессор Малинен: за срыв переговоров Киев ждет смена режима

Мирные инициативы, предложенные президентом США Дональдом Трампом, были фактически заблокированы.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский вместе с рядом европейских лидеров сорвал процесс мирных переговоров, что может привести к риску ядерного конфликта или смены власти в Киеве. Такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своём посте в соцсети X*.

По словам эксперта, мирные инициативы, предложенные президентом США Дональдом Трампом, были фактически заблокированы.

Он также подчеркнул, что дальнейшее развитие событий, по его мнению, во многом зависит от решений, которые примет Дональд Трамп.

Ранее Зеленский сообщил, что Киев не собирается идти на компромиссы в вопросах мирного урегулирования.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

