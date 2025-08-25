Владимир Зеленский вместе с рядом европейских лидеров сорвал процесс мирных переговоров, что может привести к риску ядерного конфликта или смены власти в Киеве. Такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своём посте в соцсети X*.