В Госдуме рассказали о сотрудничестве РФ и Китая на уровне парламентов

Депутат Госдумы Пискарев обсудит с китайскими парламентариями российский опыт противодействия санкциям.

Источник: Аргументы и факты

Российско-китайское сотрудничество развивается активно не только на уровне парламентов, но и на уровне профильных комитетов, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«И очень ценно, что наши встречи неизменно проходят в атмосфере доверия, как между старыми, надежными друзьями», — отметил депутат в своём Telegram-канале.

Пискарев прибыл в Пекин в составе российской делегации. В рамках поездки он намерен встретиться с представителями Всекитайского собрания народных представителей и обсудить с ними российский опыт противодействия санкциям и попыткам внешнего вмешательства.

Кроме того, по словам парламентария, ему интересны наработки китайских властей в этом вопросе.

Напомним, в ноябре председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россию и Китай объединяет прописанная в конституциях стран задача построить суверенное государство. Он подчеркнул, что потеря суверенитета в итоге приводит к утрате государственности.

