Трамп предложил направить войска в Мэриленд для борьбы с преступностью

«Если Уэс Мур нуждается в помощи, как нуждался Гэвин Ньюсом в Лос-Анджелесе, то я отправлю туда “войска”, что уже было сделано в соседнем Вашингтоне, и быстро избавлюсь от преступности», — говорится в сообщении республиканца.
Хозяин Белого дома обратил внимание на то, что город Балтимор в Мэриленде находится на четвёртом месте в США по количеству убийств.
Ранее появилась информация о том, что Белый дом распорядился провести масштабную мобилизацию сил Национальной гвардии в рамках усилий, направленных на борьбу с преступностью и нелегальной миграцией. 1700 военнослужащих будут направлены в 19 штатов для поддержки Министерства внутренней безопасности. Также, по данным СМИ, американское Минобороны рассматривает возможность отправки войск в Чикаго.