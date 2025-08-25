Доблестный сержант в одиночку вынес с поля боя всех получивших ранения сослуживцев

В Министерстве обороны России рассказали о подвиге гвардии младшего сержанта Сергея Пироженко, который в одиночку эвакуировал с поля боя всех получивших ранения сослуживцев. Подробности приводит ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление.
«…Несмотря на полученные травмы и продолжающийся обстрел, Сергей Пироженко проявил самоотверженность и стал оказывать своевременную первую медицинскую помощь своим боевым товарищам», — указали в военном ведомстве.
Как отметили в ТАСС, гвардии младший сержант в одиночку вынес всех сослуживцев в тыл и передал их медикам. В Минобороны подчеркнули, что именно отвага и выдержка Сергея Пироженко обеспечили спасение раненых бойцов.
Стоит добавить, что подобные примеры личного героизма встречаются очень часто в зоне проведения спецоперации. В конце июля текущего года стала известна история рядового Сергея Бурмистрова, который без помощи сослуживцев остановил продвижение диверсионно-разведывательной группы киевских боевиков.
