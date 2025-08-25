В Госдуме предложили ввести единые льготы на проезд для пенсионеров

Порядок предоставления льготы планируется согласовывать между региональными властями и транспортными организациями, что позволит компенсировать возможные убытки перевозчиков. В пояснительной записке к документу отмечается, что в некоторых регионах РФ отсутствуют региональные льготы на проезд для пенсионеров или они предоставляются в недостаточной мере, что создает неравные условия для данной социальной группы.