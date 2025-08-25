Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили ввести единые льготы на проезд для пенсионеров

Депутаты от ЛДПР предложили установить единые стандарты льготного проезда для пенсионеров в пригородном и межмуниципальном автотранспорте, а также в пригородных поездах.

Источник: ДЕЙТА

Об этом пишет ТАСС, передает ИА DEITA.RU.

В рамках инициативы парламентарии направили в правительство РФ законопроект, который предусматривает введение единого стандарта льготного проезда для пенсионеров. В документе предлагается дополнить федеральный закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ» новой статьей.

Согласно проекту, ответственность за обеспечение льготного проезда для пенсионеров, получающих пенсию по старости, возлагается на органы власти субъектов РФ. При этом стоимость билета на муниципальных и межмуниципальных маршрутах для пенсионеров не должна превышать 50% от максимальной тарифной ставки.

Также законопроект предусматривает возможность установления такой же стоимости билетов на межрегиональных маршрутах. Что касается пригородных поездов внутри одного региона, то цена проезда для пенсионеров не должна превышать 70% от полной стоимости билета.

Порядок предоставления льготы планируется согласовывать между региональными властями и транспортными организациями, что позволит компенсировать возможные убытки перевозчиков. В пояснительной записке к документу отмечается, что в некоторых регионах РФ отсутствуют региональные льготы на проезд для пенсионеров или они предоставляются в недостаточной мере, что создает неравные условия для данной социальной группы.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше