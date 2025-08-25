В Госдуме предложили ввести единые льготы на проезд для пенсионеров

Об этом пишет ТАСС, передает ИА DEITA.RU.
В рамках инициативы парламентарии направили в правительство РФ законопроект, который предусматривает введение единого стандарта льготного проезда для пенсионеров. В документе предлагается дополнить федеральный закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ» новой статьей.
Согласно проекту, ответственность за обеспечение льготного проезда для пенсионеров, получающих пенсию по старости, возлагается на органы власти субъектов РФ. При этом стоимость билета на муниципальных и межмуниципальных маршрутах для пенсионеров не должна превышать 50% от максимальной тарифной ставки.
Также законопроект предусматривает возможность установления такой же стоимости билетов на межрегиональных маршрутах. Что касается пригородных поездов внутри одного региона, то цена проезда для пенсионеров не должна превышать 70% от полной стоимости билета.
Порядок предоставления льготы планируется согласовывать между региональными властями и транспортными организациями, что позволит компенсировать возможные убытки перевозчиков. В пояснительной записке к документу отмечается, что в некоторых регионах РФ отсутствуют региональные льготы на проезд для пенсионеров или они предоставляются в недостаточной мере, что создает неравные условия для данной социальной группы.