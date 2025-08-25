Трамп заявил о рекордном уровне одобрения в США и обвинил СМИ в фейках

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его рейтинг одобрения достиг наивысшего уровня.
«За исключением того, что написано и транслируется в фейковых новостях, у меня сейчас самые высокие рейтинги, которые я когда-либо имел, некоторые достигают 60 и даже 70. Спасибо», — написал республиканец в Truth Social.
До этого проведенный Pew Research Center опрос показал, что рейтинг одобрения президента США снизился до 38%. Опрос проводился
Тогда сводные данные опросов 15 социологических центров привела газета The New York Times. Так, по данным на 15 августа, рейтинг одобрения Трампа в них — 44%, неодобрения — 53%.
Снижение рейтинга в том числе связано с падением поддержки среди тех, кто голосовал за него на выборах 2024 года: сейчас одобряющих среди них 85%, в июне было 88%, в начале срока — 95%. Падает и одобрение среди тех, кто на выборах не голосовал, — на данный момент это 32% против 36% в начале лета и 45% в начале срока.
«Повышение пошлин администрацией Трампа вызывает недоверие у американской общественности. Большинство считает, что оно негативно скажется на них самих и их семьях», — заявила директор по политическим исследованиям Pew Джоселин Кили в интервью CBC News.
У Трампа конфликтные отношения со многими американскими СМИ, он регулярно обвиняет издания в предвзятости, нечестности и распространении фейковых новостей. Так, ранее он пригрозил судом с потенциальным лишением лицензии CBC.
После победы Трампа на выборах Комитет по защите журналистов США назвал иски политика в адрес прессы «явной и прямой угрозой свободе СМИ». «Репортеры без границ» выступили с аналогичным заявлением.