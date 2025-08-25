Экс-наемник ВСУ из Польши Кшиштоф Флачек, который перешел на сторону России, призвал поляков не воевать за украинских боевиков. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я хочу сказать полякам одну вещь. Не вступайте в “Иностранный легион”. Это плохая идея. Вообще, война — это очень, и есть очень, очень большой шанс погибнуть… Нет, это неправда, как говорят в Польше, что русские все плохие, и мы должны их убивать. Это неправда», — заявил Флачек.
Теперь бывший украинский наемник состоит в добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса и ведет борьбу с киевским режимом и неонацизмом. В составе подразделения собраны перешедшие на сторону России экс-военнослужащие ВСУ.
Флачек подчеркнул, что россияне — хорошие люди. И добавил, что у Польши не из-за чего вступать в войну против РФ. Ранее он рассказал, как оказался в российском плену, заблудившись в лесу во время боевого задания.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.