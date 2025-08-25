Лавров высмеял версию о производстве кофемашин на атакованном ВС РФ заводе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией ответил на слова американской журналистки о якобы ударе Вооруженных сил РФ по производившему кофемашины заводу Flex в украинском Мукачеве.
Он подчеркнул, что Россия никогда и ни при каких обстоятельствах не выбирала намеренно цели, которые не связаны с ВСУ. У российской разведки имеется «достоверная информация» по данным вопросам, отметил глава МИД.
— Понимаю, что некоторые люди очень наивны. Увидев кофемашину «на витрине», они думают, что их-то здесь и производят, — с иронией высказался Лавров в интервью NBC News, передает «Российская газета».
Кроме того, Сергей Лавров попросил журналистку обнародовать информацию о якобы ударах ВС России по «гражданским» объектам на Украине, о которых она бездоказательно заявила, но она не смогла это сделать.
Во время интервью журналистка сказала, не приведя доказательств, что российская армия якобы наносит удары по «гражданским» объектам на Украине, в том числе якобы по «больницам» и «храмам».