Лавров высмеял версию о производстве кофемашин на атакованном ВС РФ заводе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией ответил на слова американской журналистки о якобы ударе Вооруженных сил РФ по производившему кофемашины заводу Flex в украинском Мукачеве.

Он подчеркнул, что Россия никогда и ни при каких обстоятельствах не выбирала намеренно цели, которые не связаны с ВСУ. У российской разведки имеется «достоверная информация» по данным вопросам, отметил глава МИД.

— Понимаю, что некоторые люди очень наивны. Увидев кофемашину «на витрине», они думают, что их-то здесь и производят, — с иронией высказался Лавров в интервью NBC News, передает «Российская газета».

Кроме того, Сергей Лавров попросил журналистку обнародовать информацию о якобы ударах ВС России по «гражданским» объектам на Украине, о которых она бездоказательно заявила, но она не смогла это сделать.

Во время интервью журналистка сказала, не приведя доказательств, что российская армия якобы наносит удары по «гражданским» объектам на Украине, в том числе якобы по «больницам» и «храмам».

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше