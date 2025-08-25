Ташкентские депутаты одобрили очередное повышение цен на горячую воду и отопление в столице

Для юридических лиц тариф и вовсе подскочит на 40% — с 244 497 до 342 296 сумов за Гкал.
Теперь остается лишь формальная процедура — подпись хокима, которую, судя по всему, мы увидим в ближайшие дни. После этого повышение цен вступил в силу через 15 дней.
Почему снова подорожание? Всё по французскому сценарию
Удивляться особо нечему: Ташкент официально вступил в пятилетку ежегодных подорожаний тепла и горячей воды. Такой темп заложен в контракте с французской компанией Veolia, которая в 2021 году получила управление системой теплоснабжения столицы. Компания заранее предупреждала: каждый год тарифы будут увеличиваться в среднем на 30%.
Официальная логика у Veolia и городских властей простая: сейчас жители оплачивают только 18% реальной стоимости тепловых услуг, а остальные 82% идут за счет государственных субсидий. После нового повышения эта доля вырастет до 19,7%, а государство покроет оставшиеся 80,3%. Цель — к 2030 году довести вклад населения до 100%, полностью убрав субсидии.
Чем это грозит горожанам?
До 2030 года платить за отопление и горячую воду придется всё больше. При этом, как показывает практика, реальные доходы населения растут куда медленнее, чем коммунальные тарифы. Уже сейчас для многих ташкентцев «зимние» счета за тепло превращаются в серьёзную нагрузку на семейный бюджет. Особенно для пенсионеров, студентов и малообеспеченных семей.
Власти объясняют, что всё это делается ради модернизации системы и будущего благополучия Ташкента. Но для большинства простых горожан важно только одно — за свои деньги получать качественную услугу. При этом в соцсетях люди все чаще ищут законные способы отказаться от услуг Veolia и установить альтернативу центральному отоплению.
В сухом остатке — ничего радужного. По сути, нас ждет неуклонный рост коммунальных расходов при негарантированном качестве услуг. Сами горожане уже давно жалуются на изношенность тепловых сетей, холодные батареи, ржавую воду и частые аварии. На этом фоне очередное повышение цен воспринимается скорее как издевательство, чем как шаг к «цивилизованной» модели оплаты.