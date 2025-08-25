Ташкентские депутаты одобрили очередное повышение цен на горячую воду и отопление в столице

До 2030 года платить за отопление и горячую воду придется всё больше. При этом, как показывает практика, реальные доходы населения растут куда медленнее, чем коммунальные тарифы. Уже сейчас для многих ташкентцев «зимние» счета за тепло превращаются в серьёзную нагрузку на семейный бюджет. Особенно для пенсионеров, студентов и малообеспеченных семей.